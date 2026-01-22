Реклама

Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

Semafor: Трамп лично контролирует выделение средств, полученных от Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Lucio Tavora / XinHua / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп лично контролирует выделение средств, полученных от Венесуэлы, что является еще одним свидетельством его влияния на страну. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на представителя администрации.

По данным источника, все средства от первой продажи нефти будут переданы Венесуэле, поскольку ее нынешнее правительство «в полной мере сотрудничало» с США, однако неясно, будут ли какие-либо средства храниться в США

Уточняется, что выручка от продаж «сначала поступит на счета, контролируемые США, в банках, признанных по всему миру».

«Главные советники Трампа постоянно ведут конструктивные переговоры с нефтяными компаниями, которые готовы и желают осуществить беспрецедентные инвестиции в Венесуэлу», — заявила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Ранее Вооруженные силы (ВС) США захватили очередной танкер — речь идет о судне Sagitta. Уточняется, что это сделано для того, чтобы добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях.

