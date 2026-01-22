У россиянина «потемнело в глазах» во время жестокого избиения подростка на горке

Суд арестовал жителя Екатеринбурга за избиение скатывавшегося с горки подростка

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 38-летнего местного жителя Якова Шушарина, жестоко избившего 13-летнего подростка, скатывавшегося с горки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

По данным следствия, Шушарин 17 января учил кататься на лыжах своего ребенка в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус». У подножия горы на них налетел подросток, который скатывался по склону. Шушарин избил его, в результате чего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

На суде мужчина попросил прощения у матери пострадавшего. «У меня потемнело в глазах, я не видел перед собой ребенка, я видел мужчину, который сбил мою жену!», — заявил он. По его словам, он очень испугался за свою семью и не понимает, что на него нашло. Шушарин считает, что был неправ, набросившись с кулаками на подростка, и показал плохой пример собственной дочери. Он готов искупить свою вину.

Но мать мальчика ответила ему, что он поступил по-зверски и его извинения не приняла. «Он жестоко избивал моего сына, у него была возможность остановиться, но он продолжил», — сказала женщина, выразив опасения, что могут быть негативные последствия для здоровья сына после полученных травм.