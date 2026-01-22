Реклама

22 января 2026

Уехавший в Европу комик-иноагент сохранил долю в российской компании

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: Руслан Белый / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, сохранил долю в российской компании. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Юморист является одним из учредителей ООО «Большая Семерка». Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде и занимается обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации.

Помимо Белого, у компании еще шесть учредителей. Среди них — блогеры Андрей Рудой (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее сообщалось, что юморист закрыл свое ИП в России. Белый зарегистрировал ИП, занимавшееся деятельностью в области искусства и организации развлечений, в 2012 году.

Перед этим комик, живущий в Испании, раскрыл удивляющий его факт в эмиграции. По словам Белого, в Европе ему приходится много работать с документами. Из-за этого, уточнил юморист, он был вынужден нанять бухгалтера.

