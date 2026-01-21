Реклама

Уехавший в Европу комик-иноагент закрыл бизнес в России

Комик Белый, уехавший в Европу, закрыл ИП в России в марте 2025 года
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Руслан Белый / YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, закрыл бизнес в России. Об этом говорится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Индивидуальный предприниматель (ИП) прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — указано в базе. ИП юмориста был ликвидирован 26 марта 2025 года.

Уточняется, что Белый зарегистрировал ИП, занимавшееся деятельностью в области искусства и организации развлечений, в 2012 году.

Ранее юморист, живущий в Испании, раскрыл удивляющий его факт в эмиграции. По словам Белого, в Европе ему приходится много работать с документами. Из-за этого, уточнил комик, ему пришлось нанять бухгалтера.

Перед этим Белый назвал солнечную погоду одним из главных поддерживающих факторов за рубежом. Как заявил стендапер, в Испании почти всегда светит солнце.

