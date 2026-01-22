Угрозу для России от создания Европой единой армии оценили

Политолог Топорнин: Создание Европой единой армии не несет угрозы для РФ

Создание Европой единой армии не несет никакой угрозы для России, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Будет ли это угрожать России? Конечно, не будет. Потому что любой военный союз в Европе носит чисто оборонительный характер. Это видно по тем вооруженным контингентам, которые есть. У них нет никаких серьезных наступательных соединений. То есть это все мифы, что Европа может угрожать России», — заявил Топорнин.

Политолог отметил, что Европа давно уже пошла по пути демилитаризации, и европейские страны значительно ослабили свои военные контингенты.

«Пусть там будет 100 тысяч, как они планируют в будущем. Это смешно. Кто 100 тысячами наступает в современной войне? Это просто несерьезно. Это для обороны мало. Поэтому никакой угрозы создание такого военного союза России не несет. Это исключительно оборонительная логика», — заключил он.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна создать «коалицию желающих» для собственной обороны. Он отметил, что если страны готовы сделать это для Украины, то должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС.

В свою очередь, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо ускорить стремление к независимости, чтобы защитить себя в быстро меняющемся мире.

