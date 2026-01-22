Реклама

13:31, 22 января 2026

В ЕС признали невозможность конфискации российских активов

Премьер Бельгии: ЕС не может конфисковать активы России, так как не воюет с ней
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может конфисковать замороженные активы России, поскольку страны сообщества не находятся с ней в состоянии войны. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, передает Reuters.

«Конечно, мы не можем просто взять и конфисковать чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, подобных прецедентов не было даже во времена Второй мировой войны», — отметил глава бельгийского правительства.

При этом де Вевер указал, что «ЕС обязан поддерживать Украину». Он напомнил, что объединению удалось согласовать кредит в размере 90 миллиардов евро для Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активы страны за рубежом заморожены незаконно, Москва этого не принимает и будет задействовать все возможные инструменты для их разблокировки.

