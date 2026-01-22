Реклама

08:43, 22 января 2026Мир

В Европе нашли способ воздействия на Трампа

Politico: Бойкот чемпионата мира по футболу — лучший рычаг давления на Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Romina Amato / Reuters

Бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года назвали лучшим рычагом давления на президента США Дональда Трампа в вопросе присоединения Гренландии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, европейские политики считают, что нашли способ заставить Трампа отказаться от своих угроз отобрать Гренландию у Дании — бойкот чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США.

«Для Трампа рычаги влияния — это валюта, и он явно жаждет проведения чемпионата мира по футболу. Участие Европы — это рычаг влияния, который Трамп уважает и который они могли бы использовать, если трансатлантические отношения продолжат катиться под откос», — сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена Адам Ходж.

Вопросом о том, можно ли представить себе проведение чемпионата мира по футболу в стране, которая нападает на своих «соседей», угрожает вторжением в Гренландию, разрушает международное право, хочет торпедировать ООН, создает в своей стране фашистское и расистское ополчение, нападает на оппозицию и запрещает болельщикам из примерно 15 стран посещать турнир задался и левый французский депутат Эрик Кокерель.

В свою очередь, влиятельный немецкий консерватор Родерих Кизеветтер также заявил, что если Трамп выполнит свои угрозы в отношении Гренландии и начнет торговую войну с Евросоюзом, будет сложно представить, что европейские страны примут участие в чемпионате мира.

Ранее стало известно, что применение военной силы в Гренландии может вызвать раскол в команде Трампа. Уточняется, что такое решение вызовет сопротивление со стороны госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

