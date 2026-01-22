В Европе обвинили Трампа в убийстве мечты

Politico: Европейский дипломат заявил, что американская мечта Европы мертва

Президент США Дональд Трамп уничтожил американскую мечту Европы. Об этом газете Politico заявил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

«Наша американская мечта мертва. Дональд Трамп ее убил», — сказал он.

Ранее Politico писало, что Евросоюзу нужно забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор Трампу. Издание подчеркивало, что «обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно», поэтому европейские страны должны демонстрировать решимость и большую независимость.