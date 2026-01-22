Реклама

В Европе обвинили Трампа в убийстве мечты

Politico: Европейский дипломат заявил, что американская мечта Европы мертва
Марина Совина
Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп уничтожил американскую мечту Европы. Об этом газете Politico заявил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

«Наша американская мечта мертва. Дональд Трамп ее убил», — сказал он.

Ранее Politico писало, что Евросоюзу нужно забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор Трампу. Издание подчеркивало, что «обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно», поэтому европейские страны должны демонстрировать решимость и большую независимость.

