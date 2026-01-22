Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 22 января 2026Бывший СССР

В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева

Депутат Колесник призвал ВС России стереть с лица земли порты Одессы и Николаева
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России необходимо «снести с лица земли» портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, поскольку через них Украина получает вооружение. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с News.ru.

Парламентарий подчеркнул, что российская армия «жестко отвечает» на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, «работают по портам Одессы».

Колесник отметил, что портовую инфраструктуру Украины «необходимо просто сносить». ВСУ получает оружие не только через польский Жешув, но и через морскую инфраструктуру, рассказал Колесник.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Орбан резко высказался о завершении конфликта на Украине

    Сырский раскрыл «наиболее критиную» нужду Украины

    В Турции заявили о наличии близких к разрешению вопросов по Украине

    В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева

    Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России

    Семак отреагировал на многомиллионный штраф для футболиста «Зенита» за опоздание на сборы

    На Западе сделали неутешительное заявление после встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok