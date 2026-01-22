В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева

Вооруженным силам (ВС) России необходимо «снести с лица земли» портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, поскольку через них Украина получает вооружение. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с News.ru.

Парламентарий подчеркнул, что российская армия «жестко отвечает» на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, «работают по портам Одессы».

Колесник отметил, что портовую инфраструктуру Украины «необходимо просто сносить». ВСУ получает оружие не только через польский Жешув, но и через морскую инфраструктуру, рассказал Колесник.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что порты Одессы скоро будут парализованы из-за политики местных властей.