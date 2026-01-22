Реклама

В Латвии ответили на вопрос о притеснении представляющих русских партий

Глава МО Латвии Спрудс: В Латвии не осталось этнических русских партий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: SCELERATOR / Shutterstock / Fotodom  

В Латвии не осталось этнических партий, которые бы представляли интересы русских жителей страны. Об этом заявил министр обороны республики Андрис Спрудс в интервью польской газете «Rzeczpospolita».

«Подавляющее большинство жителей русского происхождения полностью интегрированы, патриотичны и лояльны. Конечно, есть и те, кто, к сожалению, все еще хранит воспоминания об имперской эпохе, и те, кому трудно адаптироваться. По состоянию на 2022 год фактически не осталось этнических партий», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, почему политические силы Латвии старательно избегали сотрудничества с партиями, представляющими интересы русских, формируя коалиции из «латышских» партий с противоположными идеологиями.

Чиновник подчеркнул, что партия «Согласие», представлявшая интересы русского населения, не смогла пройти в парламент на выборах 2022 года. При этом он заявил, что существует некая «небольшая, несколько пророссийская партия, которая едва преодолела 5-процентный избирательный порог», вероятно имея в виду партию Стабильность, лидером которой является бывший депутат сейма Алексей Росликов, обвиненный правоохранительными органами Латвии за защиту русского языка.

В начале июня 2025 года Росликов в ходе рассмотрения латвийскими депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!». После этого его выгнали с заседания. В декабре 2025 года он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.

