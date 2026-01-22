В МИД России рассказали о восстановлении отношений с постсоветской страной

Захарова: Предпосылок к восстановлению диалога с Грузией пока нет

Предпосылок к восстановлению диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки для этого, увы, к сожалению, пока отсутствуют», — рассказала дипломат.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в 2008 году после признания Москвой Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Этот шаг был инициирован со стороны Тбилиси, которую тогда возглавлял Михаил Саакашвили.

Пришедшая в 2012 году к власти партия «Грузинская мечта» официально сохраняет территориальные претензии к Москве и не восстанавливает дипломатические отношения, хотя и налаживает авиасообщение и торговлю с Россией. В сентябре 2025 года президент Грузии, выступая в ООН, заявил, что у страны до сих пор не зажили шрамы после военного конфликта с Россией 2008 года. Кавелашвили тогда также обратился к абхазам и осетинам, обозначив их народами «по ту сторону оккупации».