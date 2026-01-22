В МОК ответили на вопрос о возможности общения российских спортсменов на ОИ с журналистами

МОК: Российским спортсменам можно будет общаться на Олимпиаде с журналистами

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос о предоставлении российским спортсменам возможности общаться с журналистами на зимних Играх 2026 года в в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что россиянам можно будет общаться с журналистами. «Однако съемка разрешена только для владельцев медиаправ. Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований», — заявили в МОК.

На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.