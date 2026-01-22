В НАТО раскрыли новое опасение из-за Трампа

i Paper: В НАТО опасаются, что Трамп прекратит помощь Украине из-за Гренландии

Чиновники Североатлантического альянса опасаются, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пригрозить прекращением помощи Украине, если Дания не уступит в вопросе Гренландии. Об этом сообщает британская газета The i Paper.

«Высокопоставленные чиновники НАТО заявили i Paper, что опасаются, что президент США может пригрозить прекращением жизненно важной помощи Украины, если Дания не уступит его требованиям», — отмечается в материале.

Один из чиновников утвердительно ответил на вопрос, может ли американский лидер использовать военную или разведывательную поддержку Киева в качестве рычага на переговорах.

Ранее источник портала Axios рассказал, что напряженная ситуация вокруг Гренландии нарушила планы США и Украины по подписанию «Соглашения о процветании» во время Всемирного экономического форума в Давосе. Американцы, украинцы и европейцы планировали обсудить гарантии безопасности и восстановление страны во время недельного пребывания в Швейцарии.