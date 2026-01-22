В НАТО решили добиться расположения Трампа критикой другого лидера

Telegraph: Чиновники НАТО в Давосе критиковали Макрона ради расположения Трампа

Чиновники НАТО на полях Всемирного экономического форума в Давосе критиковали президента Франции Эммануэля Макрона ради расположения американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegraph.

«Во время встречи с Трампом переговорщики НАТО критиковали президента Франции Эммануэля Макрона и его слова о "базуке", чтобы завоевать расположение непредсказуемого президента», — говорится в материале.

20 января Макрон обвинил США в открытом намерении «ослабить и подчинить Европу». Он добавил, что у европейских стран есть очень мощные инструменты, которые она может задействовать в ответ на неуважение.

Трамп в ходе своего выступления высмеял «красивые» очки Макрона и рассказал о том, как ранее пригрозил ему введением пошлин. Американский лидер отметил, что ему нравится французский президент, хоть в это и трудно поверить.