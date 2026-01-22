Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:10, 22 января 2026Силовые структуры

В Подмосковье неизвестный обстрелял две маршрутки

В Балашихе неизвестный обстрелял два микроавтобуса из пневматического оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В подмосковной Балашихе неизвестный обстрелял два микроавтобуса предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в Telegram.

Инцидент произошел на улице Карбышева. В результате стрельбы у маршруток повреждены стекла. «В одной из машин находилось семеро пассажиров, сведений о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападавшего, его объявили в розыск.

Ранее в Москве за стрельбу задержали десять человек. В конфликте участвовали две компании. Машина жителей Чечни мешала проехать другому автомобилю. Из-за этого произошла ссора. Один из участников достал травматическое оружие и применил его против оппонентов, ранив двоих в плечо и ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделают ставку на диверсии и дроны». Сосед США готовит план на случай войны с американцами

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной»

    Дмитриев высмеял президента Финляндии

    Стало известно о новой встрече Путина и Уиткоффа по Украине

    В Подмосковье неизвестный обстрелял две маршрутки

    Норвегия высказалась об ограждении от России

    Клинтонов решили привлечь к ответственности в США

    Мужчинам подсказали усиливающие оргазм упражнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok