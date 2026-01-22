В Подмосковье неизвестный обстрелял две маршрутки

В Балашихе неизвестный обстрелял два микроавтобуса из пневматического оружия

В подмосковной Балашихе неизвестный обстрелял два микроавтобуса предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в Telegram.

Инцидент произошел на улице Карбышева. В результате стрельбы у маршруток повреждены стекла. «В одной из машин находилось семеро пассажиров, сведений о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападавшего, его объявили в розыск.

Ранее в Москве за стрельбу задержали десять человек. В конфликте участвовали две компании. Машина жителей Чечни мешала проехать другому автомобилю. Из-за этого произошла ссора. Один из участников достал травматическое оружие и применил его против оппонентов, ранив двоих в плечо и ногу.