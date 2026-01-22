В покупке Гренландии увидели скрытую опасность

РИА Новости: Покупка Гренландии грозит США проблемами в торговле с ЕС

Возможная покупка Гренландии может спровоцировать для США проблемы в торговле с Европейским союзом (ЕС). О скрытых опасностях сделки сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертную оценку аналитиков.

По их мнению, приобретение острова выглядит для Вашингтона идеальным источником природных богатств, однако контроль над ним сулит американской экономике массу проблем, дальнейшее ухудшение торгового партнерства с Европой и имиджа доллара в мире. Кроме того, при покупке велик шанс подорвать спрос на долговые ценные бумаги.

Как уточнили специалисты, на бумаге Гренландия кажется идеальным источником сырья. Впрочем, в этой связи стоит учитывать потери от ухудшения отношений с ЕС, а значит нарушение торговых потоков и необходимость переориентации взаимных закупок товаров и услуг, рассказал эксперт Андрей Смирнов.

Помимо прочего, владение Гренландией даст дополнительную нагрузку на бюджет США. По данным эксперта Кирилла Лысенко, не стоит забывать, что процесс покупки также ляжет на американский бюджет. «Озвучиваемые цифры порядка 700 миллиардов долларов за Гренландию – это около 10,5 процентов расходной части федерального бюджета Штатов, что также эквивалентно порядка 2,6 процента их ВВП», — объяснил аналитик.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг возможность переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр заявил, что его страна никогда не согласится на подобный шаг.