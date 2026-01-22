Реклама

В России отреагировали на сообщение Трампа для Путина

Депутат Журова: Обращение Трампа к Путину может быть связано с визитом Уиткоффа
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил медиатором в урегулировании конфликта с Украиной и поэтому его послание российскому лидеру Владимиру Путину может быть связано с прибытием спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Трамп передал сообщение российскому лидеру Владимиру Путину после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем он подчеркнул, что встреча с украинским лидером прошла очень удачно.

Журова предположила, что Трамп таким образом озвучил желание Зеленского завершить конфликт и выбрал для этого публичный способ. Также, по мнению депутата, такая форма общения с российским лидером связана с прибытием Уиткоффа в Москву для переговоров по Украине.

«Я думаю, что он Владимиру Владимировичу покажет какой-то документ, до которого они там все-таки с консультациями договорились. Может, там какие-то нужные замечания. Мы понимаем, что нам нужен хоть какой-то промежуточный вариант того же мирного соглашения. Возможно, Уиткофф действительно привез предложения с более понятными рамками», — считает парламентарий.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что по этому вопросу настроен оптимистично.

