В России рассказали о действиях Москвы при вторжении США в Гренландию

Депутат Швыткин: Россия не будет вмешиваться в случае вторжения США в Гренландию

Россия не будет вмешиваться, если США решат вторгнуться в Гренландию. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Отношения США и Гренландии — это не наше дело. Безусловно, это их внутренний вопрос, и вмешиваться в эти события мы не намерены», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не касается Москвы.

До этого Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.