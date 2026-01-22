Реклама

15:42, 22 января 2026

В России рассказали о действиях Москвы при вторжении США в Гренландию

Депутат Швыткин: Россия не будет вмешиваться в случае вторжения США в Гренландию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия не будет вмешиваться, если США решат вторгнуться в Гренландию. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Отношения США и Гренландии — это не наше дело. Безусловно, это их внутренний вопрос, и вмешиваться в эти события мы не намерены», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не касается Москвы.

До этого Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

