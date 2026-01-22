Реклама

В России высказались о цели визита Уиткоффа в Москву

Депутат Новиков: Переговоры по Украине находятся в стадии обмена позициями
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

На сегодня между сторонами проходит прояснение позиций и расшифровка друг для друга непонятных обстоятельств по завершению украинского конфликта, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. По его словам, стороны достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

Новиков отметил, что на сегодня задача всех сторон конфликта выслушивать друг друга, высказывать идеи и получать на них реакции. Он считает, что с течением времени российская и американская стороны начали лучше понимать друг друга, что приближает к регулированию конфликта. По словам депутата, это осуществимо, поскольку возможности Вашингтона давить на Киев весьма широки.

«Москва и Вашингтон такой интерес имеют, и поэтому вот эти рабочие контакты продолжаются. Можно сказать, что переговоры, которые сейчас пройдут в Москве, не обеспечивают немедленную подготовку документов, которые могли бы прекратить украинский конфликт, но, конечно, приближают нас к урегулированию, и это уже само по себе заслуживает высокой оценки», — сказал Новиков.

Парламентарий добавил, что сейчас в том числе идет обмен и прояснение позиций, расшифровка для друга тех обстоятельств в позиции сторон, которые пока кажутся неясными. Также, по его словам, идет обмен мнениями по поводу различных сценариев регулирования, которые могут отличаться по сути договоренности, по времени и по формату заключения соглашения.

Ранее стало известно, что Уиткофф отправится в Россию вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле уже подтвердили планы российского лидера Владимира Путина встретиться с американскими представителями.

