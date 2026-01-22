В российском городе в жилом доме прогремел взрыв из-за фена

Двух человек госпитализировали с ожогами после взрыва в жилом доме в Ингушетии

В Ингушетии в жилом доме прогремел взрыв из-за искры от фена. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о городе Малгобек. Одна из жительниц частного дома решила воспользоваться феном для волос. После включения прибора возникла искра, которая спровоцировала взрыв газа. В результате случившегося два человека оказались в больнице с ожогами. О том, насколько сильно был поврежден дом, ничего не известно.

Ранее сообщалось, что жилой дом в поселке Иванино Курской области едва не сгорел из-за неисправной кофемашины. Огонь охватил кухню и повредил пять квадратных метров помещения, позже прибывшие на место пожарные потушили его.