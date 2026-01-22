Реклама

02:07, 22 января 2026

В США порассуждали о шансах Украины на военное преимущество

Келлог: У Украины есть шанс на военное преимущество, если она переживет зиму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог порассуждал о шансах Украины на военное преимущество в конфликте с Россией. Его слова приводит издание «Украинская правда».

Келлог высказал мнение, что это может произойти в том случае, если Украина переживет текущую зиму. При этом он признал проблемы в энергетическом секторе. «Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температуре. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму — январь, февраль — и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что почти 60 процентов Киева осталось без электричества. По его словам, для ликвидации проблем в энергетике городским властям необходимо привлечь больше ресурсов и предпринять дополнительные меры. В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что на восстановление подачи тепла в дома киевлян потребуется ориентировочно двое суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
