01:44, 22 января 2026Мир

В США указали на важное последствие удара «Орешником» по Украине

Consortium News: Применение «Орешника» заставило западных политиков замолчать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» по территории Украины заставило замолчать западных лидеров. Последствия атаки оценил американский политический обозреватель Патрик Лоуренс в материале для издания Consortium News.

«Удар "Орешником" <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев», — считает он.

Как отметил эксперт, после этого украинский президент Владимир Зеленский и его европейские союзники хранят нехарактерное молчание. По его словам, это свидетельствует о невозможности дальнейшего сопротивления Киева, поэтому, вероятно, украинский конфликт подходит к концу.

«Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории», — заключил Лоуренс.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

