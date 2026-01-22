Варламов назвал одну особенность Канады позорищем и пожаловался на «телепорт в 90-е»

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Канаде и описал одну ее особенность словом «позорище». Выпуск из его путешествия доступен на YouTube.

Варламов, в частности, побывал в Ванкувере и обратил внимание, что таксопарк города составляют старые автомобили. «Господи, какое старье. Почему нельзя современные машины удобные в такси? (...) Такое впечатление, что ты как-то, не знаю, телепортировался в 90-ые, начало нулевых. Просто кошмар, у меня нет слов», — заявил блогер.

Он также в шутку назвал увиденное в канадском городе автомузеем и счел эту особенность Ванкувера «позорищем».

Ранее Варламов побывал в столице Чили Сантьяго и обрадовался чебурекам на улице. Он уточнил, что выпечка стоила 1,9 доллара (около 148 рублей по текущему курсу).