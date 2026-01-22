Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 22 января 2026Забота о себе

Врач дал советы по профилактике уносящего одну жизнь каждые шесть минут заболевания

Хирург Риал призвал носить свободную одежду для снижения риска тромбоза
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Сосудистый хирург Родриго Риал заявил, что тромбоз уносит жизнь одного человека каждые шесть минут. В разговоре с изданием El Periodico de España он дал несколько советов по профилактике этого заболевания.

Прежде всего для снижения риска тромбоза необходимо регулярно заниматься спортом, заявил Риал. Еще одной важной профилактической мерой является контроль избыточного веса. Также врач посоветовал избегать длительного пребывания в положении сидя или стоя и контролировать такие хронические заболевания, как сахарный диабет и гиперхолестеринемия.

Кроме того, важно носить свободную одежду, которая не будет препятствовать нормальному кровообращению, и обеспечивать себе достаточный отдых в длительных поездках. В заключение Риал рекомендовал пить много воды, чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации организма.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Он порекомендовал перед процедурой расслабиться хотя бы на пять минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    В Москве примут меры из-за похолодания

    Мигрант спрятался в туалете от полицейского и укусил его за палец в стране Азии

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    На Украине рассказали о самой продолжительной атаке на родной город Зеленского

    В Британии чиновник оказался под следствием из-за желания быть похожим на Путина

    Стало известно об ответе России на встречу с США и Украиной в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok