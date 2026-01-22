Врач дал советы по профилактике уносящего одну жизнь каждые шесть минут заболевания

Хирург Риал призвал носить свободную одежду для снижения риска тромбоза

Сосудистый хирург Родриго Риал заявил, что тромбоз уносит жизнь одного человека каждые шесть минут. В разговоре с изданием El Periodico de España он дал несколько советов по профилактике этого заболевания.

Прежде всего для снижения риска тромбоза необходимо регулярно заниматься спортом, заявил Риал. Еще одной важной профилактической мерой является контроль избыточного веса. Также врач посоветовал избегать длительного пребывания в положении сидя или стоя и контролировать такие хронические заболевания, как сахарный диабет и гиперхолестеринемия.

Кроме того, важно носить свободную одежду, которая не будет препятствовать нормальному кровообращению, и обеспечивать себе достаточный отдых в длительных поездках. В заключение Риал рекомендовал пить много воды, чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации организма.

