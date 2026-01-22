Реклама

12:28, 22 января 2026

Врач поставил точку в спорах об одном из самых демонизируемых продуктов

Эндокринолог Хан: Красное мясо не является ни ядом, ни суперфудом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Красное мясо является одним из самых демонизируемых продуктов XXI века, заявил эндокринолог Станислав Хан. В своем Telegram-канале он поставил точку в спорах о нем.

По словам Хана, красное мясо не является ни ядом, ни суперфудом. У этого продукта есть как минусы, так и плюсы. «Это прекрасный источник полноценного белка, хорошо усваиваемого железа, витамина B12, цинка. Для профилактики анемии и саркопении (потери мышечной массы с возрастом) это значимый продукт», — пояснил врач.

Что касается минусов красного мяса, оно, по словам доктора, повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а ВОЗ относит его к вероятным канцерогенам, которые увеличивают вероятность возникновения онкологических заболеваний. «Большинство руководств сходятся во мнении, что красное мясо нужно не исключать, а сокращать: 350-500 граммов приготовленного красного мяса в неделю — разумный верхний предел», — написал Хан.

Ранее гастроэнтеролог Джордан Хаворт предупредил о проблемах со здоровьем из-за употребления устриц. Из-за этого продукта, убежден он, у человека могут возникнуть желудочные колики.

