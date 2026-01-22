Врач предупредила об угрожающих жизни проблемах со здоровьем из-за уборки снега

Кардиолог Васильева: Уборка снега может спровоцировать развитие инфаркта

Кардиолог Ирина Васильева предупредила, что чистка снега может спровоцировать развитие угрожающих жизни проблем со здоровьем. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Васильева обратила внимание, что после сильных снегопадов обычно происходит всплеск заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, дело в том, что уборка снега является идеальной комбинацией из нескольких факторов риска, действующих одновременно.

Это занятие может привести к инфаркту, подчеркнула врач. Чтобы минимизировать риски, она посоветовала не выходить из теплого дома и не сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам на морозе. Это касается даже тех людей, у которых нет диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Перед началом уборки лучше подождать 5-10 минут, пояснила Васильева.

Также, по ее словам, снег не нужно кидать далеко, лучше сдвигать его в сторону небольшими порциями удобной лопатой. Кроме того, можно провести тест с лестницей, который покажет, стоит ли вообще заниматься уборкой территории. Так, если человек не может без одышки или боли в груди подняться на три-четыре лестничных пролета, то ему не стоит браться за лопату, рекомендовала доктор.

Ранее хирург Сергей Тарабарин перечислил привычки, которые повышают риск развития тромбоза. По его мнению, к этой проблеме приводят сигареты и алкоголь.