Врач рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера

Врач Перлмуттер: Напитки с сахаром повышают риск развития болезни Альцгеймера

Американский невролог Остин Перлмуттер рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера. Его совет опубликовало издание Daily Mail.

По словам врача, здоровью мозга вредят напитки с добавлением сахара. В доказательство своих слов он привел данные исследования, согласно которому у людей, употреблявших больше всего подслащенных напитков, риск развития болезни Альцгеймера оказался почти вдвое выше. «Подслащенные напитки не представляют абсолютно никакой ценности для большинства людей, при этом чрезмерное потребление сахара связано с нарушением обмена веществ и риском развития воспалений. Это факторы, увеличивающие риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера», — предупредил Перлмуттер.

Невролог подчеркнул, что сам сознательно старается изменить свои предпочтения и выбирает напитки с минимальным содержанием сахара или совсем несладкие. «Это может быть непросто, но если вы сможете приучить вкусовые рецепторы не требовать постоянно много сахара и сладкого, это, вероятно, пойдет на пользу вам в целом и здоровью вашего мозга в частности», — заключил он.

