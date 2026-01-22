Реклама

11:57, 22 января 2026

Врач рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера

Врач Перлмуттер: Напитки с сахаром повышают риск развития болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucigerma / Shutterstock / Fotodom

Американский невролог Остин Перлмуттер рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера. Его совет опубликовало издание Daily Mail.

По словам врача, здоровью мозга вредят напитки с добавлением сахара. В доказательство своих слов он привел данные исследования, согласно которому у людей, употреблявших больше всего подслащенных напитков, риск развития болезни Альцгеймера оказался почти вдвое выше. «Подслащенные напитки не представляют абсолютно никакой ценности для большинства людей, при этом чрезмерное потребление сахара связано с нарушением обмена веществ и риском развития воспалений. Это факторы, увеличивающие риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера», — предупредил Перлмуттер.

Невролог подчеркнул, что сам сознательно старается изменить свои предпочтения и выбирает напитки с минимальным содержанием сахара или совсем несладкие. «Это может быть непросто, но если вы сможете приучить вкусовые рецепторы не требовать постоянно много сахара и сладкого, это, вероятно, пойдет на пользу вам в целом и здоровью вашего мозга в частности», — заключил он.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал продукты, увеличивающие риск развития рака желудка. По его словам, негативно на здоровье влияет регулярное употребление жирной, острой и соленой пищи.

