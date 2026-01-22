ВСУ атаковали Крым

Минобороны сообщило об атаке ВСУ по Крыму

ВСУ попытались атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В небе над полуостровом были сбиты два беспилотника. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Еще два дрона сбили над Белгородской областью. И в первом, и во втором случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и способны нести заряд на сотни километров. В ходе российско-украинского конфликта обе стороны используют беспилотники различных типов как на поле боя, так и для ударов по тылам.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал гигантскую воронку в Белгороде. Что именно произошло в столице прифронтового региона, неизвестно, местные чиновники сообщили о некоем ЧП, не раскрыв подробностей.