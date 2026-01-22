Реклама

Силовые структуры
15:27, 22 января 2026Силовые структуры

Взорвавшийся в российском регионе дом попал на видео

В Ингушетии возбуждено дело после хлопка газовоздушной смеси в частном доме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

В Ингушетии взорвавшийся частный дом попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео показано, как следователи и следователи-криминалисты работают на месте происшествия. По данным следствия, по факту произошедшего назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Все произошло ночью 22 января в частном доме по улице Советская в сельском поселении Средние Ачалуки. Тогда произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате двое местных жителей получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Москве на крыше одного из корпусов элитного жилищного комплекса «Остров» в Москве произошел взрыв.

