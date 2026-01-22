Реклама

Россия
20:23, 22 января 2026

За сутки в московском ЖК смертельно отравились семь собак

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

В ЖК «Мещерский лес» в Москве за сутки смертельно отравились семь собак. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на местных жителей.

По их словам, после прогулки у питомцев начинались неоднократная рвота, пена, обмороки и судороги. Жильцы комплекса также сообщили, что во дворе они видели куски снега необычного цвета.

Очевидцы подозревают в намеренном отравлении неизвестного мужчину, которого заметили возле ЖК. В полицию уже поступило два заявления.

Ранее в Белгородской области коммунальщики попытались выкурить собаку с щенками из трубы костром. За разведением огня сотрудников ЖКХ в жилетках МБУ «Благоустройство» застала местная жительница, которая сняла происходящее на видео. Возмутившейся женщине предоставили документ, предписывающий отлов собаки, которая пряталась в трубе.

