70-летняя супермодель без макияжа попала в объектив папарацци

70-летняя супермодель Дженис Дикинсон без макияжа попала в объектив папарацци

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон без макияжа попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

70-летнюю экс-ведущую реалити-шоу «Топ-модель по-американски» запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так, Дикинсон предстала перед камерами в черных лосинах, облегающей майке и голубой куртке. Кроме того, на ней были надеты кроссовки и очки с прозрачными линзами. На размещенных кадрах также видно, что знаменитость распустила волосы и не стала наносить на лицо декоративную косметику.

Дикинсон не в первый раз предстает перед публикой в естественном виде. В апреле 2025 года манекенщица опубликовала селфи без макияжа и вызвала восхищение у подписчиков.

Ранее Дикинсон рассказала о пластике ради актера Сильвестра Сталлоне. Супермодель призналась, что решилась на первое хирургическое вмешательство, когда состояла с ним в отношениях.