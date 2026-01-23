Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

Аба: Гвинейская Республика готова закупать в России пшеницу

Гвинейская Республика готова закупать у России пшеницу. О заинтересованности в зерне заявил посол африканской страны в России Ньянкой Аба, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя республики, она готова приобретать не только зерно, но и ресурсы для строительства.

«Речь идет о поставках всего необходимого для строительства инфраструктурных объектов и о ряде других направлений», — пояснил дипломат.

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) сократился на восемь процентов год к году. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы от продажи продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья снизились до 35,9 миллиарда долларов. В годовом выражении показатель просел на 3,2 миллиарда долларов, следует из данных таможни.

В Российском зерновом союзе (РЗС) отметили, также что экспорт основных видов российских зерновых культур упал на 17,6 процента. В первой половине сельхозгода (июль-декабрь 2025 года) Россия отгрузила на экспорт 33,9 миллиона тонн данной продукции. Главной причиной такой динамики называют острую конкуренцию на мировом рынке. В июле-декабре 2025 года российскую пшеницу покупали 49 стран, хотя в аналогичном периоде 2024 года их количество достигало 69.