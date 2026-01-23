Реклама

Артемий Лебедев не поверил разводящимся Самойловой и Джигану

Блогер Лебедев заявил, что не верит в развод Самойловой и Джигана
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не верит блогерше Оксане Самойловой и рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко), которые объявили о разводе. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев признался, что любит смотреть реалити-шоу о жизни Самойловой и Джигана по вечерам. При этом блогер выразил уверенность в том, что проект создавался с коммерческими целями, и многое в нем происходит по сценарию. В частности, по мнению дизайнера, развод супругов является постановкой.

«Я в это не верю вообще ни одной секунды. Я считаю, что все сделано для того, чтобы просто зрителей порадовать. Чтобы это была такая интрига. А потом у них случится вторая любовь, второе дыхание — все что угодно», — порассуждал Лебедев, говоря о Самойловой и Джигане.

Он также сделал ставку на то, что супруги все же не разведутся.

Ранее стало известно, что суд не стал разводить певца и инфлюэнсершу. Отмечалось, что юристы Джигана подали иск о признании недействительным брачного договора пары.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года. Оценивая вероятность того, сойдутся ли они с супругом, блогерша отмечала, что рэперу нужно повзрослеть.

