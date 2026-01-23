Реклама

Балашихинский отравитель поделился подробностями дела и своей биографии

Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

26-летний житель подмосковной Балашихи Артем М., который полгода подсыпал яд матери и отчиму, раскрыл подробности дела и поделился своей биографией. Информацию публикует Telegram-канал «112».

По словам отравителя, с детства его пытался «переделать» отчим, что вызывало конфликты. Бабушка, по его утверждению, всегда защищала внука, а мать, понимая и принимая сына, все равно подчинялась мужу. Он также заявил, что отчим манипулировал им через беседы с монахом и проявлял агрессию к младшей сестре.

В своих показаниях обвиняемый выразил сожаление о гибели друга детства, которого, по версии следствия, отравил он сам. Отравление отчима он объясняет по-разному, а свое задержание связывает с влиянием последнего на следствие. При этом отравитель заявил о желании восстановить общение со всей семьей.

30 июля 2025 года следователи завершили расследование уголовного дела отравителя. Дело в отношении него передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

