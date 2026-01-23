Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

Скандальная порнозвезда Бонни Блю утверждает, что после ареста на Бали сумела избежать тюрьмы благодаря быстрой реакции. Об этом сообщает издание Radar Online.
Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, 5 декабря 2025 года задержали на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии. Из-за отсутствия улик модель лишь оштрафовали, депортировали из страны и на 10 лет запретили въезд.
По словам Бонни Блю, индонезийская полиция нагрянула в студию, когда она готовилась к съемкам. Кроме нее в помещении было множество мужчин, поэтому сотрудники полиции думали, что взяли ее с поличным. Бонни Блю спасло то, что успела незаметно удалить отснятый материал.
После задержания порнозвезду допрашивали в течение 30 часов. «Это была еще не тюрьма, потому что допрос был без перерыва, — рассказывает она. — Смогла поспать только пару часов в офисном кресле в углу».
Ранее Бонни Блю заявила, что ее подставили. По ее словам, во всем виновата женщина, которая занималась организацией поездки.