Из жизни
06:01, 23 января 2026Из жизни

Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

Модель Бонни Блю избежала тюрьмы на Бали благодаря быстрой реакции
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @onlybonnieblue

Скандальная порнозвезда Бонни Блю утверждает, что после ареста на Бали сумела избежать тюрьмы благодаря быстрой реакции. Об этом сообщает издание Radar Online.

Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, 5 декабря 2025 года задержали на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии. Из-за отсутствия улик модель лишь оштрафовали, депортировали из страны и на 10 лет запретили въезд.

По словам Бонни Блю, индонезийская полиция нагрянула в студию, когда она готовилась к съемкам. Кроме нее в помещении было множество мужчин, поэтому сотрудники полиции думали, что взяли ее с поличным. Бонни Блю спасло то, что успела незаметно удалить отснятый материал.

После задержания порнозвезду допрашивали в течение 30 часов. «Это была еще не тюрьма, потому что допрос был без перерыва, — рассказывает она. — Смогла поспать только пару часов в офисном кресле в углу».

Ранее Бонни Блю заявила, что ее подставили. По ее словам, во всем виновата женщина, которая занималась организацией поездки.

