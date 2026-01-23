Реклама

18:05, 23 января 2026Путешествия

Буйный пассажир толкнул стюардессу и был заблокирован тележками с напитками до ареста

PYOK: Самолет авиакомпании Delta аварийно сел на Аляске из-за дебошира на борту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Delta объявил чрезвычайную ситуацию из-за буйного пассажира на борту, который толкнул стюардессу. Об этом сообщает PYOK.

Инцидент произошел 18 января во время 12-часового рейса из аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол, США, в Токио, Япония. Во время полета 64-летний мужчина встал с места без разрешения, проигнорировал команды членов экипажа и толкнул стюардессу. Пассажира посадили в кресло, однако вскоре он снова поднялся и пошел в бизнес-класс.

После этого капитан воздушного судна объявил о незапланированной посадке, а дебошир оказался заблокирован на своем месте тележками с напитками. В итоге лайнер аварийно сел на Аляске. Мужчину в дезориентированном состоянии не выпускали из салона до самого ареста. На данный момент идет расследование обстоятельств происшествия. Бортпроводницы подозревают, что путешественник страдает деменцией или находился под наркотическим воздействием.

Ранее пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине. Инцидент зафиксировали всего через семь минут после начала полета.

