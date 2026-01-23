Бывшая жена Диброва показала фото до и после похудения

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва показала фото до и после похудения. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя экс-избранница артиста разместила кадры, на которых предстала в купальниках. На фото видно, что звезда сбросила вес. Кроме того, на теле Дибровой присутствовал рельефный пресс. «Внешний вид — это огромный труд и самодисциплина», — подписала модель.

В октябре 2025 года Полина Диброва примерила свое платье 2007 года после похудения. Она надела персиковое атласное макси-изделие с глубоким декольте на открытие нового сезона своего женского клуба.