Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 23 января 2026Ценности

Бывшая жена Диброва показала фото до и после похудения

Бывшая жена ведущего Диброва Полина показала фото до и после похудения
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва показала фото до и после похудения. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя экс-избранница артиста разместила кадры, на которых предстала в купальниках. На фото видно, что звезда сбросила вес. Кроме того, на теле Дибровой присутствовал рельефный пресс. «Внешний вид — это огромный труд и самодисциплина», — подписала модель.

В октябре 2025 года Полина Диброва примерила свое платье 2007 года после похудения. Она надела персиковое атласное макси-изделие с глубоким декольте на открытие нового сезона своего женского клуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

    Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

    Врач успокоил беспокоящихся о здоровье из-за употребления кофе людей

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

    Раскрыты темы переговоров в ОАЭ

    Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров с Россией и США в ОАЭ

    Доктор Мясников процитировал Илона Маска и назвал его красавцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok