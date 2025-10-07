Бывшая жена Диброва примерила свое платье 2007 года после похудения

Бывшая жена ведущего Диброва Полина примерила платье 2007 года после похудения

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва примерила одежду 2007 года после похудения. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя экс-избранница артиста надела персиковое атласное макси-платье с глубоким декольте на открытие нового сезона своего женского клуба. Она отметила, что данный наряд был сшит для ее участия в конкурсе «Ростовская красавица — 2007».

«Впервые надела спустя 18 лет. Слетало! To ли нервы так сработали, то ли спорт», — указала в подписи женщина.

В сентябре Полина Диброва также показала внешность без макияжа.