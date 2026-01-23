Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

Директор Юрия Антонова опроверг новости о завершении концертной карьеры певца

Концертный директор певца Юрия Антонова Олег Давыдов прокомментировал новости о том, что артист завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Его слова приводит ТАСС.

«Не соответствует действительности», — заявил Давыдов.

Ранее появились сообщения о том, что 81-летний Антонов по состоянию здоровья прекратил давать большие концерты для широкой публики.

Тем не менее утверждалось, что певец по-прежнему готов выступать на корпоративах и частных шоу в России и за рубежом, а его гонорар за них составляет от 12 до 14 миллионов рублей.