Экономика
09:01, 23 января 2026Экономика

Российская торговля ощутила себя на дне

«Известия»: Индекс уверенности торговли в России упал до исторического минимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2025 года индекс предпринимательской уверенности в российской торговле стал худшим с 2016 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата за последние десять лет пишут «Известия».

Показатель оставался в отрицательной зоне все четыре квартала, а в последнем он опустился до минус шести пунктов. В квартальном выражении хуже ситуация была только в апреле-июне 2020 года, в разгар пандемии COVID-19.

Отрицательное значение индекса означает, что доля ретейлеров, оценивающих ситуацию как неблагоприятную, превышает долю тех, кто испытывает оптимизм. Показатель рассчитывается на основе балансов оценок фактического экономического положения организаций, уровня складских запасов и ожиданий по поводу деловой активности.

Опрошенные изданием компании подтверждают, что к концу года ситуация заметно ухудшилась. Замедление роста российской экономики почти до нуля ударило по возможностям россиян совершать покупки. Дополнительным негативным фактором стал их переток на маркетплейсы, доля которых в розничной торговле, по оценке Минпромторга, уже достигла 15 процентов, а к 2030 году может вырасти до 30-35 процентов.

Представители ретейла подтверждают, что покупатели сосредотачиваются на сберегательной модели поведения и стараются до минимума сократить расходы. В результате хорошую динамику показывают только магазины в формате дискаунтеров, то есть с самыми низкими ценами.

В 2026 году ничего хорошего участники рынка не ожидают. По их мнению, он окажется ухудшенной версией 2025 года, что обусловлено сложной макроэкономической обстановкой в России, санкционным давлением и высокой ключевой ставкой. В негативных ожиданиях их утвердил слабый спрос в минувшие праздничные дни.

Ранее сообщалось, что в декабре сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) снизился до 46,1 пункта. Таким образом, весь 2025 год он провел в зоне ниже 50 пунктов, что свидетельствует о стабильно преобладающих пессимистических настроениях.

    Обсудить
