Бывший СССР
03:59, 23 января 2026Бывший СССР

ДТЭК описал ситуацию на Украине фразой «Тьма рассчитывает, что мы сломаемся»

В ДТЭК заявили, что 2026 год на Украине начался для энергосистемы слишком тяжело
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) сообщила, что 2026 год начался слишком тяжело. Заявление приводит Telegram-канал «ZN.UA (Зеркало тижня / Зеркало)».

«Работаем на грани. Несмотря на смертельное переутомление, обмороженные конечности, бессонные ночи несколько суток подряд», — подчеркнули в ДТЭК.

Кроме того, в компании отметили: «Тьма рассчитывает, что мы сломаемся. Но у украинцев просто нет такого варианта».

Специалисты продолжают чинить свет.

«Прошли первую половину зиму – пройдем и вторую!», — заключили в ДТЭК.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Reuters заявил, что украинская столица располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.

