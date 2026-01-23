Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

Политолог Федоров: Украинские войска могут покинуть Донбасс к середине 2026 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут покинуть территории Донбасса к середине 2026 года. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил Владислав Федоров, политолог и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

По мнению Федорова, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп продолжит давить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он отдал приказ и вывел войска с данных территорий.

«Я думаю, что к середине 2026 года, вполне вероятно, это случится, исходя из того, что поддержка США снижается, это рычаг давления на Украину», — заключил Владислав Федоров.

Ранее в Давосе прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, после которых на Западе сделали неутешительное заявление.