11:39, 23 января 2026

Европейцы «перестали шептаться» о противостоянии с Трампом

Politico: В Европе уже не шепчутся о прямом противостоянии с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В Европейских столицах не скрывают, что при администрации президента США Дональда Трампа наступил период их прямого политического противостояния с Вашингтоном. Об этом со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников пишет журнал Politico.

«Всего несколько дней назад дипломаты и чиновники ЕС украдкой переговаривались о том, что однажды им, возможно, придется задуматься о том, как противостоять Дональду Трампу. Теперь они уже не шепчутся», — указывает издание.

Один из дипломатов в беседе Politico заявил, что Европа вынуждена принять «новую реальность после Давоса» (Всемирного экономического форума в одноименном швейцарском городе — прим. «Ленты.ру»). По словам его коллеги, другого европейского дипломата, в американско-европейском союзе произошел раскол, и «теперь, когда доверие ушло, оно не вернется».

Кроме того, европейцев возмутила публикация Трампом личных переписок с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте в своих соцсетях с аудиторией более 11 миллионов человек. «Утечка личных сообщений недопустима — так просто не делают», — подчеркнул источник Politico.

Ранее один из участников форума в Давосе, присутствовавший на мероприятии, описал задержку перед появлением Трампа как «ожидание короля». На приеме в честь главы Белого дома более 100 высокопоставленных представителей бизнеса ждали его прибытия в течение часа и слушали расширенную речь, которая во многом повторяла его предыдущее выступление. При этом некоторые участники форума ушли до прибытия американского лидера, а тем, кто остался, из-за протоколов безопасности не позволяли покинуть зал в течение почти 30 минут после ухода Трампа.

