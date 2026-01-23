Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

Глава поставляющей оружие Киеву чешской CSG стал богатейшим в оборонном бизнесе

После выхода на биржу чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) состояние ее владельца и руководителя Михала Стрнада достигло 37 миллиардов долларов. Таким образом предприниматель стал самым богатым в мире бизнесменом из оборонной сферы.

Стрнаду всего 33 года. Известно, что компанию он унаследовал от отца: стал главным исполнительным директором CSG в 21 год, а спустя еще пять лет — ее собственником. В мае 2025 года его называли самым богатым человеком Восточной Европы (за пределами России). Тогда чистый капитал Стрнада составлял 17,1 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, он занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет. Стрнад уступает лишь Лукасу Уолтону из семьи владельцев ретейлера Walmart Inc., состояние которого оценивается в 49 миллиардов долларов, и сыну основателя Red Bull Марку Матешицу (38,4 миллиарда долларов).

Что известно о Czechoslovak Group?

Отец Михала Стрнада, чешский предприниматель Ярослав Стрнад в 1995 году основал компанию Excalibur Army, которая занималась торговлей военными материалами, техникой и оборудованием. После приобретения еще нескольких компаний был образован холдинг Excalibur Group, который в 2016 году переименовали в Czechoslovak Group. Спустя два года Ярослав Стрнад передал право собственности сыну.

«Я не люблю говорить, что мы больше не торгуем оружием — мы торгуем им сейчас и будем торговать всегда», — заявил Михал Стрнад в интервью Forbes, после того как занял место своего отца.

На сегодняшний день компания является одним из ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов и поставляет свою продукцию на Украину, а также в страны НАТО. Также CSG активно расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, в том числе артиллерии, бронетехники и грузовиков.

В штате компании насчитывается более 14 тысяч сотрудников по всему миру. За первые три квартала 2025 года (последняя по состоянию на январь отчетность) выручка Czechoslovak Group выросла на 82 процента в годовом выражении, до 4,8 миллиарда евро, а прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации (EBITDA) — на 79 процентов, до 1,2 миллиарда евро.

Первичное размещение акций на бирже Euronext Amsterdam на сумму 3,8 миллиарда евро компания провела в пятницу, 23 января. Начало торгов было символически отмечено звоном колокола, в который ударил лично Стрнад. Инвесторы оценили CSG в 25 миллиардов евро. В процессе торгов рост акций от цены размещения достигал 32 процентов.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Стрнад сколотил состояние на поставке снарядов Киеву

Благодаря производству боеприпасов, военных грузовиков, бронетехники и ракетных установок CSG стала одной из самых быстрорастущих оборонных компаний в Европе после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет Reuters.

Когда начались военные действия на Украине, мы были первыми, кто начал вкладывать значительные средства Михал Стрнад владелец CSG

При этом отмечается, что «любое мирное соглашение по Украине <...> может лишить компанию ключевого фактора роста», так как именно этот конфликт был источником трети доходов CSG в 2024 году. Примечательно, что выручка компании от продаж в 2024 году выросла почти в девять раз по сравнению с 2021 годом, предшествовавшим началу СВО.

В самой компании заявляют, что начали поставки техники на Украину задолго до начала СВО. Так, еще в 2018 году компании-участницы CSG поставили Украине десятки самоходных гаубиц и боевых машин пехоты, а после февраля 2024 года «осуществили более значительные поставки военной техники на Украину, включая танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы противовоздушной обороны».

Фото: John Keeble / Getty Images

В октябре 2024 года CSG подписала соглашение с украинским производителем оружия «Украинская бронетехника» о производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров на территории Украины, которое стало частью более крупного пакета контрактов, подписанных между компаниями в ходе Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

«Подписание соглашения о локализации производства танковых и артиллерийских боеприпасов CSG в Украине было обусловлено в первую очередь тем, что мы понимаем, насколько важно для Украины производить военную технику на своей территории. Эта наша инициатива основана на идее владельца CSG Михала Стрнада о переносе и локализации производства», — заявил тогда коммерческий директор CSG Defence Рихард Кубена.

Спустя год CSG запустила лицензионное производство крупнокалиберных боеприпасов на Украине. Компания не имеет производств на территории страны, а лишь «передала лицензию и предоставила необходимые ноу-хау». В результате украинская компания производит корпуса снарядов, выполняет заправку, окончательную сборку и проводит испытания. CSG продолжает поставлять компоненты и оказывает техническую поддержку для обеспечения качества продукции и полной совместимости с производственной документацией CSG.

Первоначальная производственная мощность составляет 100 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров в год. Ожидается, что в ближайшие годы мощность увеличится в несколько раз.