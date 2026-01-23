Реклама

12:10, 23 января 2026РоссияЭксклюзив

В России подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

Сенатор Джабаров назвал переговоры Путина и Уиткоффа плодотворными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле были плодотворными и полезными, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Итоги встречи он подвел в беседе с «Лентой.ру».

«Помощник президента Юрий Ушаков дал короткое резюме по итогам переговоров на рассвете. Судя по тому, что сказал господин Ушаков, переговоры продолжались почти 4 часа, были плодотворными, были полезными. Договорились о том, что уже сегодня Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов пройдет трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины», — поделился сенатор.

У России позитивный настрой на эти переговоры, указал спикер. Джабаров также отметил, что основная позиция Москвы обозначена — без территориальных уступок толку от них не будет. Если Украина на это пойдет, то состоится работа в этом направлении, заключил он.

В четверг, 22 января, состоялись переговоры Путина и Уиткоффа. В Кремле сообщили, что встреча делегаций продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

    В России подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

