Космонавт рассказал о курении в космосе

Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе можно, но не нужно

Курить в космосе можно, но не нужно, заявил в интервью aif.ru летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков.

«Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь», — сказал космонавт.

По его словам, в космосе можно все.

