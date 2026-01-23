Реклама

Наука и техника
15:33, 23 января 2026Наука и техника

Космонавт рассказал о курении в космосе

Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе можно, но не нужно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Курить в космосе можно, но не нужно, заявил в интервью aif.ru летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков.

«Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь», — сказал космонавт.

По его словам, в космосе можно все.

Ранее российский космонавт Олег Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос — Россию, «Роскосмос», НАСА, США и компанию SpaceX.

Также в январе исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой России и космонавт Олег Кононенко заметил, что на российском сегменте Международной космической станции проводятся эксперименты по получению «суперштаммов» микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества.

