Летевший в Якутск самолет с пассажирами вынужденно сел в другом городе

Самолет авиакомпании «Якутия» вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Якутск, вынужденно сел в другом городе по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что борт вылетел из Новосибирска в ночь на 22 января и совершил незапланированную посадку в Красноярске. Транспортная прокуратура проводит проверку. Никто из 158 пассажиров не пострадал, им предоставили еду и воду.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Москвы в Магадан, вынужденно сел в другом городе из-за непогоды. Самолет приземлился в Хабаровске.