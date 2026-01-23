Летевший в Якутск самолет с пассажирами вынужденно сел в другом городе

Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Якутск, вынужденно сел в другом городе по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Уточняется, что борт вылетел из Новосибирска в ночь на 22 января и совершил незапланированную посадку в Красноярске. Транспортная прокуратура проводит проверку. Никто из 158 пассажиров не пострадал, им предоставили еду и воду.
Ранее пассажирский самолет, летевший из Москвы в Магадан, вынужденно сел в другом городе из-за непогоды. Самолет приземлился в Хабаровске.