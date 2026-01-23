Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 23 января 2026Мир

Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

Euractiv: Лидеры ЕС собрались на групповую терапию для обсуждения Гренландии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) провели своеобразную «групповую терапию» во время встречи в Брюсселе, на которой обсуждались нынешние отношения сообщества с США и притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС провели несколько часов в комнате без телефонов, обсуждая угрозу для Гренландии, а также хрупкость трансатлантических отношений. Для некоторых атмосфера больше напоминала групповую терапию, чем кризисное урегулирование», — сообщает агентство.

По словам одного из евродипломатов, встреча была больше похожа на совместный «антистресс ужин», при этом другой указал, что за внешним спокойствием все же ощущалось напряжение.

«Все закончилось не успокоением, а горьким послевкусием, которое усугубилось тем фактом, что ни лидеры стран ЕС, ни дипломаты не знали больше, чем общественность, о предполагаемом соглашении между [президентом США Дональдом] Трампом и НАТО, которое должно было разрядить ситуацию», — рассказал источник.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

    Украинские военные отказались воевать после ряда неудач

    Москвичам пообещали скорую весну

    Пенсионерка выбросила коробку и оказалась под угрозой тюрьмы

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok