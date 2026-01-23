Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

Euractiv: Лидеры ЕС собрались на групповую терапию для обсуждения Гренландии

Лидеры Европейского союза (ЕС) провели своеобразную «групповую терапию» во время встречи в Брюсселе, на которой обсуждались нынешние отношения сообщества с США и притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС провели несколько часов в комнате без телефонов, обсуждая угрозу для Гренландии, а также хрупкость трансатлантических отношений. Для некоторых атмосфера больше напоминала групповую терапию, чем кризисное урегулирование», — сообщает агентство.

По словам одного из евродипломатов, встреча была больше похожа на совместный «антистресс ужин», при этом другой указал, что за внешним спокойствием все же ощущалось напряжение.

«Все закончилось не успокоением, а горьким послевкусием, которое усугубилось тем фактом, что ни лидеры стран ЕС, ни дипломаты не знали больше, чем общественность, о предполагаемом соглашении между [президентом США Дональдом] Трампом и НАТО, которое должно было разрядить ситуацию», — рассказал источник.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к США.