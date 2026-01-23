Министр спорта поставил точку в вопросе ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Дегтярев: В РПЛ с 2028 года будет 5 иностранцев, и точка

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

«У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — заявил Дегтярев.

В конце декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. «Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов», — заявил он.

Противниками ужесточения лимита также выступали некоторые российские тренеры. Среди них наставник национальной команды Валерий Карпин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ в сентябре. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле — 5.