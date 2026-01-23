Реклама

12:55, 23 января 2026

Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

Многодетная мать из Москвы перевела млн рублей на земельную сделку альфонсу
Майя Назарова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Многодетная мать из Москвы перевела миллион рублей на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу. Как рассказала женщина Telegram-каналу «Осторожно, Москва», она на протяжении нескольких месяцев содержала мужчину, и помогла ему оформить сделку.

Как выяснило издание, россиянка воспитывает троих детей. Она познакомилась на криптокурсах с мужчиной.

Горожанка поделилась, что летом 2025 года вместе они стали пострадавшими во время обучения. Они планировали подавать заявление в полицию. Мужчина уверял, что он опытный адвокат и поможет грамотно составить заявление. На почве этого произошло сближение, отметила москвичка.

Затем приятель предложил женщине зарабатывать деньги «на арбитраже», выкупая недвижимость и машины по низкой цене при банкротстве собственника. Обещал ей отдавать 30 процентов от сделки. Многодетная мать поверила в эту идею, потом между ними завязались романтические отношения. Они переехали на съемную квартиру женщины.

Осенью прошлого года возлюбленный попросил жительницу столицы перевести ему сумму в 1 миллион рублей, чтобы «купить земельку в Калуге». С тех пор он не вернул ничего.

Кроме того, 100 тысяч рублей перевела аферисту и близкая подруга женщины. Вместе они написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что чеченца-альфонса, живущего в Москве, несколько девушек обвинили в вымогательствах и угрозах.

